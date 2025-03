Ukraina pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą kontrolować ewentualne zawieszenie broni

Prace rozpoczęły się po rozmowach z delegacją USA w Arabii Saudyjskiej

„Rozpoczęliśmy prace zespołu, który ma opracować odpowiednie algorytmy działania dla odpowiedniej kontroli reżimu wstrzymania ognia” – powiedział szef MSZ Ukrainy, Andrij Sybiha. Dodał, że strona ukraińska odpowiedzialne podchodzi do rezultatów spotkania z delegacją USA w Arabii Saudyjskiej.

W ocenie szefa MSZ Ukrainy, proces ewentualnego zawieszenia ognia będzie trudnym do kontrolowania, jako że linia frontu obejmuje 1300km i codziennie trwają tam walki, a strona ukraińska posiada negatywne doświadczenia związane z przestrzeganiem zawieszenia broni przez Rosję po porozumieniach zawartych w Mińsku w 2014 i 2015 roku.

Prezydent Ukrainy Wolodymyr Zelensky stwierdził, że kontrola nad zawieszeniem broni miałaby się odbywać z wykorzystaniem obserwacji satelitarnej, a także działań wywiadowczych i dronów, przy założeniu współpracy pomiędzy USA a Ukrainą.

Stanowisko Rosji w sprawie zawieszenia ognia nie jest jasne. Choć prezydent FR Władimir Putin stwierdził, że zgadza się ze stanowiskiem władz USA co do potrzeby rozejmu, to w jego ocenie jest kilka kwestii, które wymagają doprecyzowania. Jak na razie nie zostało ustalone od kiedy i w jakiej formie mógłby obowiązywać ten rozejm.

Tymczasem USA wznowiły dostarczanie pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym m.in. bomb GLSDB, pozwalających na precyzyjne atakowanie celów z odległości do 160km.

Na podstawie: ukrinform.ua,