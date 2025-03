Po rozmowie z prezydentem USA, Władimir Putin zgodził się na częściowy rozejm

Prezydenci USA i Rosji przeprowadzili rozmowę telefoniczną

Strona rosyjska zgadza się na wprowadzenie na 30 dni rozejmu dotyczącego ostrzałów infrastruktury energetycznej. Ma zostać także przeprowadzona wymiana jeńców wojennych pomiędzy Rosją a Ukrainą – napisano w komunikacie rosyjskich władz, cytowanym przez agencją TASS.

Z kolei według Donalda Trumpa, jego rozmowa z Władimirem Putinem była „dobrą i produktywną”. „Będziemy szybko pracować nad całkowitym wstrzymaniem walk i zakończeniem tej straszliwej wojny” – napisał w mediach społecznościowych prezydent USA. Rozmowy w tej sprawie mają rozpocząć się w najbliższym czasie w Arabii Saudyjskiej.

Zarówno Trump jak i Putin mieli się zgodzić co do tego, że dalsze rozmowy powinny prowadzić do osiągnięcia „trwałego pokoju” pomiędzy Rosją i Ukrainą. Równocześnie, strona rosyjska nalega na wstrzymanie dostaw uzbrojenia dla Ukrainy w czasie, gdy obowiązuje zawieszenie broni.

„Zawsze wspieraliśmy zasadę, by nie atakować infrastruktury energetycznej żadnym rodzajem broni” – powiedział Wołodymyr Zelensky komentując informacje o rozmowach Trumpa i Putina. Wyraził przy tym obawę, co do tego, że Rosja dąży do działań ofensywnych, które mają na celu narzucenie Ukrainie niekorzystnych warunków pokojowych.

Na podstawie: pravda.com.ua, tvn24.pl,