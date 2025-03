Tusk: silna Ukraina oznacza bezpieczną Polskę

Szef polskiego rządu odniósł się do aktualnej sytuacji w związku z problemami w relacjach USA i Ukrainy

„Suwerenna, prozachodnia i zdolna do obrony przed rosyjską agresją Ukraina oznacza Polskę silniejszą i bezpieczniejszą. W politycznym zamieszaniu i narastającym chaosie właśnie to się liczy najbardziej. Kto kwestionuje tę oczywistą prawdę, przyczynia się do tryumfu Putina” – napisał na Twitterze Donald Tusk. Dodał, że informacje ze strony polskiej potwierdzają, że transporty pomocy wojskowej z USA zostały wstrzymane.

„Będziemy podejmowali decyzje, które będą wymagały pełnej solidarności państwa, waszych resortów. Nadchodzą dni i tygodnie, kiedy bezwzględnie trzeba zawiesić jałowe dyskusje, spory prestiżowe, nieporozumienia koalicyjne”

Władze USA poinformowały o tymczasowym wstrzymaniu pomocy wojskowej USA dla Ukrainy.

