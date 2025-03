Szef niemieckiej armii: Rosja będzie gotowa do wojny za 4 lata

Zdaniem niemieckiego dowódcy, kraje europejskiej powinny zintensyfikować działania na rzecz rozbudowy własnych sił zbrojnych.

„Rosja zbroi się, podwoiła liczbę żołnierzy (…) Przenosząc konflikt na Zachód, Putin zabezpieczy swoją władzę w Rosji” – powiedział inspektor generalny Bundeswehry generał Carsten Breuer w wywiadzie dla telewizji ARD. Dodał, że równolegle trwa rozbudowa struktur wojskowych Federacji Rosyjskiej na kierunku zachodnim.

Zdaniem Breuera, Rosja będzie gotowa do konfliktu zbrojnego z krajami zachodnimi w 2029 roku, a do tej pory wiele razy można było zaobserwować sygnały wskazujące na to, że jej ambicje nie kończą się na Ukrainie.

W najbliższych latach Unia Europejska ma zamiar przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na rozwój własnych sił zbrojnych oraz wsparcie dla Ukrainy. Polski projekt „Tarczy Wschód” znalazł się na liści kluczowych z punktu widzenia Unii Europejskiej projektów w obszarze obronności.

Zdaniem europejskich ekspertów, działania Rosji niekoniecznie muszą oznaczać od razu zmasowaną inwazję, lecz mogą sprowadzać się do ataków hybrydowych i podobnych, które będą stanowić test dla sojuszniczej solidarności w ramach NATO.

Na podstawie: tvn24.pl, ukrinform.ua,