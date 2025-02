Ukraina otrzymała pierwsze samoloty Mirage od Francji

Dostawę potwierdził minister obrony Ukrainy, Rustem Umerow

O dostarczeniu samolotów Ukrainie poinformował minister obrony Francji, Sebastian Lecorno we wpisie na portalu X. „Z ukraińskimi pilotami na pokładzie, którzy przeszli szkolenie we Francji i teraz będą brać udział w obronie ukraińskiego” – napisał francuski minister komentując przelot samolotów z Francji do Ukrainy.

Łącznie Ukraina ma otrzymać od 12 do 20 samolotów Mirage-2000-5F. Dokładna liczba samolotów nie została określona, choć prawdopodobnie w pierwszym etapie dostarczono od 3 do 6 maszyn tego typu. Wiadomo, że szkolenie pierwszej grupy ukraińskich pilotów we Francji, trwające około 6 miesięcy, zakończyło się w grudniu 2024 roku.

Samoloty przekazane Ukrainie zostały dostosowane do przenoszenia pocisków manewrujących SCALP i Storm Shadow, dotąd odpalanych z bombowców Su-24M, zmodernizowanych w tym celu w Polsce. Mogą one przenosić także francuskie bomby Hammer, dotąd zrzucane m.in. z samolotów typu Su-25 i MiG-29.

Także w ostatnich dniach Ukraina otrzymała kolejną dostawę samolotów F-16 z Holandii. Nie wskazano także i w tym przypadku o ile samolotów chodzi, wiadomo jednak, że docelowo Ukraiskie Siły Powietrzne mają otrzymać 24 samoloty tego typu, a kolejne od Belgii i Danii.

Na podstawie: prawda.com.ua,