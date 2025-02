Specjalny przedstawiciel prezydenta USA ds. Ukrainy wyraził swoją opinię w kwestii zakończenia wojny na Ukrainie

Zdaniem generała Keitha Kelloga, podejście wszystkich zainteresowanych stron do zakończenia wojny na Ukrainie powinno być pragmatyczne, a to oznacza gotowość do ustępstw zarówno po stronie ukraińskiej jak i rosyjskiej. Taki miał być wniosek m.in. po spotkaniu ówczesnego kandydata na prezydenta USA Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zelenskym, które odbyło się we wrześniu 2024 roku w Nowym Jorku.

W ocenie Kelloga, wojna nie zakończy się bez fazy negocjacji pomiędzy Rosją a Ukrainą, a porozumienie powinno być „korzystne dla obu stron”.

Amerykański generał zaprzeczył także, jakoby w czasie Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium miało dojść do przedstawienia planu pokojowego, który miałby zakończyć wojnę. Taki plan, według Kelloga, ma zaprezentować w niedalekiej przyszłości sam prezydent USA, choć nie jest jasne, kiedy to nastąpi.

Na podstawie: pravda.com.ua