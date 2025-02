Polski rząd wyda 650 mld złotych na rozbudowę infrastruktury

Nowe inwestycje zapowiedział premier RP, Donald Tusk

Suma 650 mld złotych, jaką wskazał Donald Tusk podczas wystąpienia w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w poniedziałek, 10 lutego 2025r., ma zostać wydatkowana do końca bieżącego roku. Inwestycje mają obejmować m.in. rozbudowę sieci kolejowej, drogowej, zwiększenie możliwości przeładunkowych portów, budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz drugiej elektrowni atomowej.

„650 mld plus inwestycji w tym roku, to oznacza rozpędzanie polskiej gospodarki. Pierwszy warunek, aby te inwestycje osiągnęły taki poziom, został przez nas spełniony. Nie był to łatwy proces. Mówię o odblokowaniu ponad 50 mld euro z tytułu planu odbudowy. Potrzeba było poważnej decyzji na poziomie całego narodu, żeby te europejskie pieniądze, które nam się należały jako Polsce, już zaczęły pracować” – powiedział Tusk.

Do 2032 roku w rozwój sieci kolejowej w Polsce ma być zainwestowana suma ok. 180 mld złotych. Chodzi przede wszystkim o modernizację i rozbudowę sieci kolejowej w centralnej Polsce, w tym zwłaszcza połączeń z Warszawy do Poznania i Wrocławia, jak również kolejowy komponent CPK. Realizowane będą inwestycje skracające czas podróży pasażerskich, jak również te poprawiające komunikację z portami morskimi.

Istotne znaczenie ma także rozbudowa zdolności przeładunków kontenerowych w portach. Do 2030 mogą one wzrosnąć trzykrotnie.

Tusk poinformował także, że rząd podjął decyzję w sprawie lokalizacji budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce. Rozbudowa energetyki jądrowej zgodnie z ocenami ekspertów, jest niezbędnym elementem zapewnienia szybkiego rozwoju polskiej gospodarki.

Na podstawie: rynek-kolejowy.pl