Szefowa dyplomacji UE: w sprawie zakończenia wojny konieczny jest nacisk na Rosję

Kaja Kallas oceniła, że naciski na Ukrainę w tej sprawie są pozbawione sensu

„Putin może zakończyć wojnę bardzo szybko, jeśli zrozumie, że zrobił błąd, że nie może wygrać na Ukrainie, jeżeli zatrzyma bombardowania cywilów i infrastruktury oraz wycofa swoje wojska. Dlatego zrozumiałym jest nacisk na to, aby ta wojna się zakończyła i ma to być nacisk na Putina. Sądzę, że nowa administracja w Ameryce także to rozumie” – powiedziała Wysoka Przedstawiciel ds. Polityki Zagranicznej UE po spotkaniu z ukraińską wicepremier ds. integracji europejskiej, Olgą Stefaniszyną. W ocenie Kallas, reakcja na wojnę na Ukrainie, będzie także ważna z punktu widzenia polityki Chin.

W odpowiedzi na pytanie co do kwestii członkostwa Ukrainy w NATO i UE, Kaja Kallas stwierdziła, że o tym mają zdecydować kraje będące członkami tych organizacji i żadna trzecia strona nie powinna mieć w tym wypadku prawa głosu. Ponadto, znaczenie NATO wzrasta wobec agresywnej polityki Rosji, o czym świadczy przyjęcie w ostatnim czasie Finlandii i Szwecji.

Spotkanie, jakie odbyło się w Brukseli, było poświęcone m.in. postępom we wdrażaniu reform przez Ukrainę i możliwościom postępów w negocjacjach akcesyjnych z UE.

Na podstawie: ukrinform.ua,