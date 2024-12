Wołodymyr Zelensky wziął udział w spotkaniu Rady Europejskiej

Prezydent Ukrainy zaapelował m.in. o dostawy systemów obrony przeciwlotniczej

„Nasz priorytet to obrona przeciwlotnicza, wykonanie porozumień z partnerami, zwłaszcza z USA, co do przekazania Ukrainy niezbędnych systemów. Potrzebujemy ich jeszcze 19 dla ochrony infrastruktury, w tym zwłaszcza elektrowni atomowych, przed atakami rosyjskich rakiet” – powiedział Wołodymyr Zelensky. Ukraiński prezydent podziękował także krajom wspierającym Kijów, zwłaszcza w sferze uzbrojenia i energetyki.

Według Zelenskiego, wspomniane 19 systemów obrony przeciwlotniczej, to systemy inne niż Patriot. Są one niezbędne do ochrony sieci przesyłu energii, z kolei baterie Patriot pozwalają na zapewnienie obrony ukraińskich miast i ludności cywilnej.

W związku z wizytą Wołodymyra Zelenskiego w Brukseli, Komisja Europejska poinformowała o przekazaniu Ukrainie kredytu w wysokości 18,1 mld euro. Jego pierwsza transza ma zostać wypłacona w styczniu 2025 roku. Ma to być część wkładu UE w zobowiązanie krajów G7, które zadeklarowały łącznie 45 mld dolarów dla Ukrainy.

Na podstawie: prawda.com.ua, ukrinform.ua,