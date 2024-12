Donald Tusk złożył wizytę we Lwowie

Premier RP spotkałem się z prezydentem Ukrainy

„Czeka nas wielka gra o przyszłość Ukrainy, Polski i Europy (…) Musimy wszyscy bez wyjątku wesprzeć Ukrainę w tej chwili, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej” – powiedział Tusk podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Wołodymyrem Zelenskym. Dodał, że należy powstrzymać się od spekulacji i prognoz, które zapowiadają porażkę Ukrainy w wojnie z Rosją, jako że takie podejście nie odpowiada faktom.

Odnosząc się do kwestii polityki historycznej, Donald Tusk stwierdził, że widoczny jest „oczywisty postęp” jeśli chodzi o rozmowy dotyczące kwestii związanych z przeszłością w stosunkach polsko-ukraińskich.

Premier RP odwiedził m.in. Cmentarz Orląt we Lwowie.

„Dzisiaj omawialiśmy kwestię wspólnego zrozumienia i wspólnych doświadczeń. Pan premier poinformował mnie o swoich ustaleniach, które ma strona polska. Mówiłem, jakie my mamy uwarunkowania i jakie my prowadzimy rozmowy dyplomatyczne i spotkania z naszymi partnerami. To bardzo ważne, aby Ukraina i Polska działały tak, aby nawzajem wspierać swoje wysiłki” – powiedział Wołodymyr Zelensky.

Wcześniej Donald Tusk zapowiedział, że wkrótce z wizytą do Polski przyjedzie prezydent Ukrainy. Ma to mieć związek z prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się 1 stycznia 2025 roku.

Na podstawie: tvn24.pl, pravda.com.ua