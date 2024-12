Prezydent Ukrainy ostrzega przed konsekwencjami zamrożenia konfliktu

Zdaniem Wołodymyra Zelenskiego bez jednolitego stanowiska Zachodu, po zamrożeniu wojny, Rosja kolejny raz spróbuje ataku na Ukrainę

„Jeśli będzie zamrożony konflikt bez silnej pozycji Ukrainy, wówczas Putin przyjdzie znów za 2,3,5 lat. Nie (…) zależy to od nas, on wróci i zniszczy nas całkowicie. Spróbuje nas zniszczyć” – powiedział Zelensky podczas spotkania z przedstawicielami mediów w Kijowie.

Zdaniem ukraińskiego prezydenta, przed początkiem rozmów konieczne jest wzmocnienie pozycji Ukrainy przez jej partnerów. „Co to oznacza? Najważniejsze to, co pojawiło się w naszym Planie Zwycięstwa” – powiedział Zelensky dodając, że w procesie rozmów pokojowych powinni uczeestniczyć – obok Rosji i Ukrainy – także przedstawiciele NATO i UE.

Istotną kwestią jest też to, o czym rozmawiać, jeśli Rosja nie będzie chciała pokoju i nie będzie chciała widzieć Ukrainy jako niezależnego państwa.

Wołodymyr Zelensky powiedział także, że przekazał przedstawicielom krajów zachodnich konkretne prośby, dotyczące potrzeb Ukrainy w zakresie wzmocnienia obrony przeciwlotniczej. W ciągu ostatniego miesiąca Rosja zastosowała przeciwko Ukrainie 337 rakiet różnych typów oraz ponad 2500 dronów typu Szached. „Żaden kraj nie byłby w stanie wytrzymać samodzielnie takiego terroru. Jesteśmy wdzięczni za każdy system obrony przeciwlotniczej (…) mamy nadzieję na dalsze wsparcie” – powiedział ukraiński prezydent.

Na podstawie: ukrinform.ua,