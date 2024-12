MSZ Ukrainy o priorytetach przed szczytem NATO

Szef MSZ Ukrainy omówił tematy, jakimi będzie zajmować się ukraińska delegacja na szczyt NATO w Brukseli w dniach 3-4 grudnia 2024r.

Wśród głównych kwestii, jakie planuje podnieść strona ukraińska, znajdują się sprawy dotyczące wzmocnienia obrony przeciwlotniczej, bezpieczeństwa energetycznego oraz członkostwa Ukrainy w Sojuszu.

W czasie wizyty szef MSZ Ukrainy, Andrij Sybiha, ma odbyć szereg spotkań w Kwaterze Głównej NATO, weźmie też udział w posiedzeniu Rady Ukraina-NATO.

Zgodnie z oświadczeniem MSZ Ukrainy, opublikowanym rano 3 grudnia 2024r., Kijów negatywnie ocenia inne gwarancje bezpieczeństwa, niż członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. „Jesteśmy przekonani, że jedyną realną gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy, a także czynnikiem powstrzymywania Rosji od agresji jest pełnoprawne członkostwo w NATO” – napisano w oświadczeniu. Ukraina zwraca się także do krajów, której podpisały memorandum w Budapeszcie (grudzień 1994r.), tj. do USA i Wielkiej Brytanii, a także do Francji i Chin, aby poparły ideę oficjalnego zaproszenia Ukrainy do członkostwa.

Na podstawie: ukrinform.ua,