Generał Załużny: Europa nie jest gotowa do długiej wojny z Rosją

Według Walerija Załużnego, obecnie ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii, kraje europejskie muszą przygotowywać się na długotrwały konflikt zbrojny

„Jeśli mowa o krótkotrwałych działaniach wojennych, to prawdopodobnie kraje europejskie są gotowe. Ale jeśli mowa o długotrwałym konflikcie (…) policzmy. Spójrzmy, w październiku na ukraińskie obiekty energetyczne wystrzelono 1643 Szachedy i jeszcze 200 rakiet. I tendencja będzie iść w takim kierunku, że ta liczba będzie się zwiększać” – powiedział były szef Sztabu Generalnego SZ Ukrainy w wywiadzie dla „Ukraińskiej Prawdy”.

Według oceny Załużnego, liczba celów powietrznych rośnie, a liczba systemów obrony przeciwlotniczej jest ograniczona i są one zbyt drogie. Ponadto, stale zwiększającym się problemem jest wykorzystanie przez Rosję kierowanych bomb lotniczych (KAB), jaki rosyjskie lotnictwo we wrześniu i październiku tego roku zrzuciło na Ukrainę ok. 4500.

Zdaniem Walerija Załużnego, kraje europejskiej, pomimo przewagi technologicznej, są w ograniczonym stopniu przygotowane na długotrwały konflikt z Rosją. Ten sam problem w jego ocenie dotyczy także Chin.

Kilka dni wcześniej w rozmowie z mediami Walerij Załużny stwierdził, że włączenie się do wojny Korei Północnej może oznaczać, że wojna ma charakter ogólnoświatowy.

Na podstawie: pravda.com.ua,