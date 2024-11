Brian Lanza, doradca nowo wybranego prezydenta USA odniósł się do kwestii uregulowania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego

Według tej oceny, nowa administracja USA skoncentruje się na dążeniu do zakończenia wojny, a nie na tym, aby pozwolić na odzyskanie całości zajętego terytorium przez Kijów. Wobec tego, w stronę prezydenta Ukrainy zostanie skierowane wezwanie do przedstawienia „realistycznego poglądu na pokój”.

„I jeśli prezydent Zelensky usiądzie do rozmów i powie, że możemy mówić o pokoju jedynie wtedy, jeśli odzyskamy Krym, to pokaże nam, że podchodzi do tego niepoważnie” – powiedział Lanza w rozmowie z BBC. Nie odniósł się przy tym do statusu innych terenów zajętych przez Rosję.

Brian Lanza jest doradcą Donalda Trumpa od 2016 roku, a także strategiem Partii Republikańskiej.

Na podstawie: prawda.com.ua,