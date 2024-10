Zelensky ostrzega przed destabilizacją w Europie

Prezydent Ukrainy ostrzegł przed rozwojem sytuacji na Bałkanach i w krajach bałtyckich, jeśli Rosja odniesie sukces na Ukrainie.

„Bałkany pamiętają, co się działo, pamięta o tym Europa. Ukraiński sprzeciw rosyjskiej agresji – to jeszcze jedna gwarancja waszej stabilności. Jeśli Rosja osiągnie swoje cele, zwycięży na Ukrainie, to bez wątpienia pojawią się kolejne, podobne reżimy” – powiedział Zelensky podczas wystąpienia na forum Ukraina-Europa Południowo-Wschodnia, które odbyło się 9 października 2024r roku w Dubrovniku w Chorwacji.

Według prezydenta Ukrainy, Rosja będzie tak czy inaczej dążyć do maksymalnej destabilizacji Bałkanów, a także regionu bałtyckiego, w tym zwłaszcza Litwy, Łotwy i Estonii.

Podczas wizyty w Chorwacji prezydent Ukrainy spotkał się z przedstawicielami władz tego kraju. Podczas spotkania z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem została podpisana umowa o wzajemnej pomocy i współpracy.

Na podstawie: pravda.com.ua