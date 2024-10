Jens Stoltenberg: powinniśmy pomóc Ukrainie wcześniej

Były sekretarz generalny NATO stwierdził, że wcześniejsza pomoc wojskowa dla Ukrainy mogła zapobiec agresji Rosji.

Według Jensa Stoltenberga, który 1 października 2024 roku zakończył pracę na stanowisku sekretarza generalnego NATO, kraje Sojuszu do lutego 2022 roku obawiały się konsekwencji wsparcia Ukrainy dostawami uzbrojenia.

„Myślę, że powinniśmy wcześniej przekazać Ukrainie więcej uzbrojenia, jeszcze do agresji. I powinniśmy przekazać nowocześniejszą broń szybciej (…) to, być może, mogłoby zapobiec agresji albo sprawić, że byłoby to trudniejsze dla Rosji” – powiedział Stoltenberg.

Według relacji byłego sekretarza generalnego NATO, do lutego 2022 roku w ramach Sojuszu trwała dyskusja co do pomocy wojskowej dla Kijowa, a większość krajów sojuszniczych była przeciw, jako że obawiała się konsekwencji.

