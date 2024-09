Polska popiera zniesienie ograniczeń wykorzystania uzbrojenia przez Ukrainę

Stanowisko polskiego rządu przedstawił rzecznik polskiego MSZ, komentując wizytę Radosława Sikorskiego, który w piątek, 13 września 2024r. przebywał w Kijowie.

„Nadal będziemy wspierać Ukrainę i jesteśmy zwolennikami tego, aby Ukraina miała pełne prawo do obrony” – powiedział rzecznik MSZ, Paweł Wroński. O konieczności zniesienia ograniczeń dotyczących pocisków dalekiego zasięgu szef polskiego MSZ mówił także na konferencji prasowej po spotkaniu z sekretarzem stanu USA, Anthony’m Blinkenem, który dzień wcześniej przebywał z wizytą w Warszawie.

W czasie wizyty w Kijowie, podczas konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, Andrijem Sibihą, Sikorski poinformował, że Polska zaproponowała Ukrainie pomoc finansową w wysokości 100mln euro na cele zakupu i remontu polskiego sprzętu wojskowego, który jest obecnie wykorzystywany przez Siły Zbrojne Ukrainy. Szef polskiego MSZ zapowiedział także kolejne dostawy uzbrojenia, które mogą objąć m.in. samoloty MiG-29. Nie zostało jednak sprecyzowane, kiedy miałyby one nastąpić.

Radosław Sikorski zaapelował także do strony ukraińskiej o podjęcie działań w sprawie rozwiązania problemu prac poszukiwawczych ofiar Zbrodni Wołyńskiej. „Jesteśmy gotowi do dyskusji na ten temat. Nie ma potrzeby robić z tego polityki, ale trzeba pozwolić, aby ofiary miały chrześcijański pochówek. To nie jest kwestia polityczna, która mogłaby podlegać jakimś targom” – powiedział Sikorski.

„Uważam, że mamy dostatecznie dużo woli politycznej i dyplomatycznej, aby rozwiązać trudne i najtrudniejsze kwestie w naszych relacjach, w duchu strategicznego partnerstwa i wysokiego poziomu relacji dwustronnych” – stwierdził z kolei szef MSZ Ukrainy, Andrij Sybiha.

Na podstawie: ukrinform.ua,