Według ocen amerykańskich analityków, stan ten będzie się pogłębiał i spowoduje zwiększenie zależności Rosji od dostaw z innych państw.

Problemy te, według ocen Institute for the Study of War, będą dotyczyć przede wszystkim produkcji i zakupów środków sprzętowych, niezbędnych do realizacji działań i operacji w wojnie przeciwko Ukrainie, a jej kontynuacja będzie zależeć od wsparcia działań FR przez inne kraje.

Równocześnie, prawdopodobnie będzie konieczna dalsza mobilizacja rosyjskiej gospodarki i sektora przemysłu zbrojeniowego oraz rozbudowa jego potencjału, jako że zapasy z czasów ZSRR zaczynają się wyczerpywać. Nie jest jasne, w jakim stopniu rosyjski przemysł będzie w stanie zapewnić produkcję sprzętu, niezbędną do zniwelowania strat w sprzęcie, zwłaszcza pancernym i zmechanizowanym. Szanse te, zdaniem ISW, wyglądają dość pesymistycznie.

Według ocen ukraińskich służb wywiadowczych, najważniejszym zewnętrznym partnerem Rosji jest obecnie Korea Północna, która dostarczyła Rosji m.in. 4,8 mln sztuk pocisków artyleryjskich.

Ponadto, zdaniem ukraińskich ocen, Rosja będzie dążyć do osiągnięcia sukcesu w wojnie z Ukrainą do 2026 roku, gdy jej gospodarka zacznie odczuwać w poważnym stopniu skutki toczącej się wojny.

Na podstawie: prawda.com.ua,