ISW: Ukraina kompensuje przewagę Rosji działaniami w obwodzie kurskim

Zdaniem amerykańskich analityków, operacja w obwodzie kurskim pokazuje zalety działań manewrowych i ich wykorzystanie dla kompensowania przewagi przeciwnika.

Według ocen ISW, działania strony ukraińskiej doprowadziły do zajęcia w ciągu dwóch tygodni porównywalnego terytorium jak siły rosyjskie były w stanie opanować przez pierwsze siedem miesięcy 2024 roku. Według ISW, sama wielkość zajętego obszaru nie jest wskaźnikiem sukcesu, ale można za niego uznać dynamikę prowadzenia działań, które pozwoliły stronie ukraińskiej przełamać impas wojny pozycyjnej na całym froncie.

Trwająca bez przerwy wojna pozycyjna, według oceny amerykańskich komentatorów, pozwoliłaby stronie rosyjskiej nadal wykorzystywać przewagę w zasobach nad stroną ukraińską. Problem wznowienia działań manewrowych jest kluczowym dla obu stron na szczeblu operacyjnym.

Zarówno strona rosyjska jak i ukraińska nie mają obecnie sił i środków, które pozwoliłyby im na prowadzenie operacji ofensywnych, które mogłyby wpłynąć na ostateczny wynik wojny. Problem ten dotyczy także realizowanej od 6 sierpnia operacji w obwodzie kurskim. Działania ofensywne doprowadziły do częściowego zmniejszenia liczby ataków rakietowych i lotniczych na terytorium Ukrainy w obwodzie charkowskim, zmusiły też stronę rosyjską do wycofania niektórych oddziałów z Donbasu, nie są to jednak zmiany, które miałyby zasadniczy wpływ na sytuację na froncie.

Pod kontrolą wojsk ukraińskich znajduje się ok. 1200km2 obwodu kurskiego. Strona rosyjska stara się zahamować ukraińskie postępy przede wszystkim siłami złożonymi z żołnierzy zasadnicznej służby wojskowej, co jest przyczyną wysokich strat i dużej liczby jeńców.

Jak wynika z doniesień mediów, 18 sierpnia 2024 roku siły rosyjskie zajęły wioskę Nowy Jork w obwodzie donieckim, co zbliżyło je do oskrzydlenia Pokrowska. Siły ukraińskie wycofały się stamtąd na kolejne rubieże obrony, położone bliżej miasta Pokrowsk. Trudna dla strony ukraińskiej sytuacja utrzymuje się także w pobliżu Torecka, choć największy nacisk sił rosyjskich obserwowany jest na odcinku w pobliżu Pokrowska.

Na podstawie: prawda.com.ua, ukrinform.ua,