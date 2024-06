Donald Tusk i Wołodymyr Zelensky spotkają się w Warszawie

Spotkanie ma odbyć się przed szczytem NATO, planowanym na 9-11 lipca 2024 roku.

„Unia zrozumiała to, co Polacy wiedzą od początku tej wojny: obrona Ukrainy to obrona Europy. Umówiliśmy się z prezydentem Zełenskim na rozmowę w Warszawie jeszcze przed szczytem NATO” – napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk w czwartek, 27 czerwca 2024 roku, przed szczytem UE w Brukseli i po spotkaniu z obecnym na szczycie prezydentem Ukrainy, który wziął udział w spotkaniu Rady Europejskiej.

Wołodymyr Zelensky podczas wizyty w Brukseli odbył także spotkania z szefową KE Ursulą von der Layen oraz przewodniczący Rady Europejskiej, Charlesem Michelem. Podczas spotkania podpisana została umowa o bezpieczeństwie pomiędzy UE a Ukrainą. Umowa, podobnie jak inne porozumienia tego typu, mają zapewnić Ukrainie wsparcie wojskowe. W czerwcu Kijów podpisał je także z USA i Japonią.

Na podstawie: tvn24.pl, pravda.com.ua,