Zelensky: nie można pozwolić Rosji na przygotowanie ofensywy

Prezydent Ukrainy złożył wizytę w krajach bałtyckich: Łotwie i Estonii.

„Nie wolno pozwolić na zamrożenie konfliktu. Nie można dać Rosji możliwości przygotowania kontrnatarcia, za rok, dwa, za trzy lub pięć (…) nie wolno pozwolić na to, by Rosja stała się znów potężna” – powiedział Zelensky podczas spotkania z prezydentem Łotwy, Edgarsem Rinkēvičsem. Zdaniem prezydenta Ukrainy, w przypadku zamrożenia konfliktu może dojść do prób obchodzenia sankcji, uzasadnianego brakiem działań zbrojnych.

Zdaniem Zelenskiego, kluczową kwestią pozostaje rozwój współpracy sektorów zbrojeniowych państw europejskich. „My w Europie, od zachodu do wschodu, od północy do południa – potrzebujemy bardziej produktywnej współpracy sektorów obronnych naszych państw. Europa powinna stać się samowystarczalną jeśli chodzi o własną obronę” – powiedział Zelensky podczas spotkania w Rydze, wskazując na osiągnięcia ukraińsko-łotewskiej współpracy w zakresie obronności.

„Nastał czas by zmienić akcenty. Długo mówiliśmy o wsparciu Ukrainy tak długo, jak to będzie konieczne. Ale głównym politycznym sygnałem powinno być wsparcie Ukrainy do jej pełnego zwycięstwa nad rosyjskim imperializmem” – stwierdził z kolei prezydent Łotwy.

Prezydent Ukrainy odwiedził także Estonię, gdzie wziął udział w posiedzeniu parlamentu tego kraju.

Na podstawie: ukrinform.ua, president.gov.ua,