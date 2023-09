Ukraińska armia ostrzelała bazę w Sewastopolu

Według źródeł ukraińskich do ataku użyto pocisków manewrujących.

Zgodnie z komunikatem strony ukraińskiej, do ataku na zatokę w południowej części bazy w Sewastopolu użyto pocisków manewrujących odpalanych z samolotów – Storm Shadow i SCALP, a take dronów nawodnych. W wyniku uderzenia doszło do dużego pożaru – najprawdopodobniej okrętu desantowego typu 775, jak również infrastruktury portowej (także suchych doków). Według nieoficjalnych doniesień, trafiony został także okręt podwodny typu „Kilo”.

Również źródła rosyjskie przyznają, że uszkodzone zostały dwie jednoski pływające.

Wcześniej ukraińska armia atakowała rosyjskie jednostki pływające na redzie portu w Sewastopolu, głównie przy użycie bezzałogowców nawodnych. W wyniku tych ataków zostało uszkodzonych kilka rosyjskich jednostek.

Na podstawie: pravda.com.ua, ukrinform.ua,