Prezydent RP złożył kwiaty na grobach żołnierzy URL

Uroczystości na Cmentarzu Prawosławnym na warszawskiej Woli odbyły się w przeddzień święta Wojska Polskiego

Andrzej Duda złożył kwiaty na grobach żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy w 1920 roku walczyli u boku Wojska Polskiego w wojnie z bolszewikami. Na cmentarzu pochowany jest m.in. generał Marko Bezruczko, który odznaczył się w obronie Zamościa w sierpniu 1920 roku.

Obok Warszawy i Zamościa jednym z kluczowych punktów gdzie toczyły się walki obronne w 1920 roku był Lwów. „Grób Nieznanego Żołnierza nie jest miejscem symbolicznym tylko i wyłącznie. Tam rzeczywiście jest grób. Tam, pod tą płytą tak doskonale znaną wszystkim Polakom, rzeczywiście spoczywa żołnierz – żołnierz Rzeczypospolitej tamtego, 1920 roku, nieznany, który poległ w obronie Polski. To była długa procedura, nim wybrano tego nieznanego żołnierza, te nieznane szczątki obrońcy Rzeczypospolitej, które zostały przewiezione z pola bitewnego niedaleko Lwowa tutaj, do Warszawy, po to, by spoczęły w tej mogile” – powiedział Andrzej Duda podczas apelu pamięci pod pomnikiem poległych w 1920 roku na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Na podstawie: prezydent.pl