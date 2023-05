Zelensky: wojnę z Rosja trzeba podzielić na kawałki

Prezydent Ukrainy przedstawił swój pogląd na dalszy ciąg konfliktu z Federacją Rosyjską.

„Wojna z Rosją (…) nie możemy jej po prostu zjeść (…) to wielki kraj i wielki obszar (…) trzeba to podzielić )wojnę – przyp.) na części, te zwycięstwa jedno za drugim (…) Moskwa (zatopiony okręt – przyp.) to taki kawałek i bardzo ważny psychologicznie, zwycięstwo motywujące” – powiedział Zelensky w wywiadzie pt. „Rok. Za kadrem”, który przeprowadził dziennikarz Dmytro Komarow.

Zelensky dodał, że dla Ukrainy zwycięstwo, to terytorium jakie pozostaje pod ochroną gwarancji międzynarodowego bezpieczeństwa, NATO lub innych gwarancji.

Prezydent Ukrainy stwierdził również, że dla Ukrainy nadal wielkie znaczenie mają dostawy broni i sprzętu wojskowego, które przyczyniają się do zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu kontrofensywy.

Zelensky ostrzegł również, że wojna może trwać przez kolejne lata, a nawet dekady.

Na podstawie: pravda.com.ua, ukrinform.ua,