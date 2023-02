Prezydent Ukrainy rozpoczął wizytę w Brukseli

W planach spotkań Wołodymyra Zelenskiego są m.in. rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Ukraiński prezydent spotkał się już z przewodniczącą PE, Robertą Matsolą (na zdj.), a także z szefową Komisji Europejskiej, Ursulą von der Layen. Ma wziąć udział w szczycie przywódców UE.

„Wracając do Europy, wracamy do domu. Staję przed państwem, żeby bronić naszego prawa powrotu do domu” – powiedział prezydent Ukrainy podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim. Zelensky zwrócił także uwagę na utrzymujące się zagrozenie ze strony Rosji, wspieranej przez inne reżimy, takie jak Iran.

„Z dumą mogę powiedzieć, że ta izba demokracji europejskiej, jej członkowie, nasza Unia Europejska zawsze byli z wami. Rozumiemy, że walczycie nie tylko o swoje wartości, ale także o nasze. O te ideały, które łączą nas jako siostry i bracia. To czyni nas wszystkich Europejczykami” – powiedziała w swoim wystąpieniu szefowa PE, Roberta Metsola.

Wczoraj, 8 lutego, prezydent Ukrainy odbył wizyty w Londynie, gdzie spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii oraz w Paryżu, gdzie miało miejsce jego spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec, Olafem Scholzem. „Ukraina już nigdy nie będzie sama, walczy za pokój i podziela wartości Unii Europejskiej” – napisał na Twitterze prezydent Francji, Emmanuel Macron. Również kanclerz Niemiec zadeklarował dalsze wsparcie Berlina dla Ukrainy.

Na podstawie: pravda.com.ua, ukrinform.ua, twitter.com/EP_President