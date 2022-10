Ukraina otrzymała stację radiolokacyjną dla systemu IRIS-T

Radar przekazała stronie ukraińskiej firma Hensoldt.

Na Ukrainę trafiła stacja radiolokacyjna TRML-4D, a docelowo Siły Zbrojne Ukrainy mają otrzymać cztery radary tego typu. Zostały one opracowane w 2018 roku i są podstawowym środkiem naprowadzenia dla baterii przeciwlotniczych IRIS-T. Pozwalają na wykrywanie i zwalczanie celów powietrznych, także tych o niewielkich rozmiarach i poruszających się na małej wysokości, w tym samolotów, rakiet balistycznych, dronów i pocisków manewrujących. Radar może śledzić do 1500 celów na wysokości do 30 i w odległości do 250 km.

12 października dowództwo Sił Zbrojnych Niemiec poinformowało o dostarczeniu Ukrainie pierwszej baterii systemu przeciwlotniczego IRIS-T SLM. Został on użyty bojowo 19 października 2022 roku, w czasie ataku rakietowego przeprowadzonego przez Rosję na Kijów: udało się wówczas zestrzelić wszystkie kierujące się w stronę ukraińskiej stolicy pociski.

Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, Jurij Ignat komentując użycie systemu IRIS-T stwierdził, że okazał się on niezwykle skutecznym, a wnioski z jego pierwszego użycia zostały już przekazane stronie niemieckiej.

W najbliższym czasie Ukraina ma otrzymać jeszcze kilka (co najmniej 3 lub 4) baterie IRIS-T.

Na podstawie: mil.in.ua,