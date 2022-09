ISW: Ukraina prowadzi metodyczną operację

Według amerykańskiego ośrodka analitycznego Institute for the Study of War, ukraińskie działania uniemożliwiają siłom rosyjskim rozwinięcie swojego ugrupowania.

Z analizy ISW wynika, że działania, które są obecnie realizowane przez stronę ukraińską są celową, metodyczną operacją, mającą na celu pogorszenie stanu rosyjskich sił i ich stanu zabezpieczenia materiałowo-technicznego na południu, a nie operacją, która ma doprowadzić do zwolnienia większego terytorium. Siły ukraińskie mają koncentrować się na uderzeniach na łączność, mejsca koncentracji sprzętu i siły żywej, a także logistykę na całym kierunku południowym. Ukraińskie działania koncentrują się na zachodzie i w centrum obwodu chersońskiego.

W niedzielę, 4 września, ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 24 naloty na punktu oporu i koncentracji sił rosyjskich na kierunku poludniowym. Poinformowano także o przejęciu pełnej kontroli nad miejscowością Wysokopilia.

Równolegle, strona rosyjska nadal prowadzi działania ofensywne w obwodzie donieckim, przede wszystkim w pobliżu Bachmutu i Doniecka, jak na razie bez sukcesów.

