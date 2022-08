Andrzej Duda przybył z wizytą do Kijowa

W planach wizyty jest m.in. spotkanie z prezydentem Ukrainy oraz udział w szczycie Platformy Krymskiej

O wizycie poinformowała Kancelaria Prezydenta w porannym briefingu prasowym, który przeprowadził szef Kancelarii, Paweł Szrot.

„Wolny świat ma oblicze Ukrainy. Dziękuję za ochronę Europy przed atakiem rosyjskiego imperializmu. Z całego serca dziękuję za opór, odwagę, miłość wolności” – powiedział Andrzej Duda podczas wystąpienia w Radzie Najwyższej Ukrainy.

„To także dzień protestu przeciwko odradzającemu się rosyjskiemu imperializmowi (…) Polska i Polacy są z nimi (Ukraińcami – przyp.) i będą ich wspierali do ostatniego dnia tej walki. Wierzymy, że będzie to walka zwycięska (…) demokracji, sprawiedliwości i prawa międzynarodowego bronicie dziś właśnie Wy. Bronicie wolności i niepodległości nie tylko Ukrainy, ale całej Europy. Ludzie na zachodzie Europy nie zdają sobie sprawy, co znaczy rosyjska agresja (…) w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które znajdowały się za Żelazną Kurtyną ludzie wiedzą co oznaczają te pojęcia” – powiedział polski prezydent podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Wołodymyrem Zelenskym.

W szczycie Platformy Krymskiej, który odbywa się 23 sierpnia 2022 roku biorą udział przedstawiciele 60 krajów i organizacji międzynarodowych, w tym m.in. kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Kanady Justin Trudeau oraz premier Japonii, Fumio Kisida. Większa część spotkań odbywa się w formule online.

Platforma Krymska to międzynarodowy format współpracy zapoczątkowany w 2021 roku, którego celem jest doprowadzenie do zakończenia okupacji Półwyspu Krymskiego przez Rosję. W pierwszym szczycie „PK”, który odbył się 23 sierpnia 2021 roku wzięło udział 47 państw i organizacji.

Ponadto, zgodnie z zapowiedzią prezydenta Ukrainy, zapoczątkowana ma zostać współpraca w ramach nowego formatu, tzw. Inicjatywy Kijowskiej, której celem ma być wzmocnienie współpracy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnikami mają być poza Ukrainą także Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry, Estonia, Litwa i Łotwa.

Na podstawie: pravda.com.ua, prezydent.pl,