Ukraina otrzymała wyrzutnie M270

O dostawie poinformował minister obrony Ukrainy, Oleksij Reznikov

„M270 są już w Ukrainie. Dziękujemy naszym partnerom! Nie ma litości dla wroga” – napisał minister obrony Ukrainy na Twitterze.

Ukraina ma otrzymać łącznie co najmniej 18 wyrzutni HIMARS i M270, które pozwalają na rażenie celów na tyłach sił rosyjskich. Pociski wystrzeliwane z tych wyrzutni mają zasięg ponad 80km, co pozwala prowadzić ostrzał spoza zasięgu większości rosyjskich systemów artyleryjskich. Zestaw M270 w porównaniu do wyrzutni HIMARS jest umieszczony na podwoziu gąsienicowym i może wystrzelić jednocześnie 12 pocisków (zamiast 6 jak w przypadku HIMARS) o kalibrze 227mm lub 2 rakiety ATACMS o zasięgi do 300km. Te ostatnie SZ Ukrainy mają otrzymać w najbliższym czasie.

W ciągu ostatni kilkunastu dni wyrzutnie HIMARS przeprowadziły ok. 50 udanych ostrzałów rosyjskiego zaplecza, niszcząc przede wszystkim składy amunicji oraz punkty dowodzenia sił rosyjskich. Przyczyniło się to do zmniejszenia intensywności rosyjskich działań i ostrzałów artyleryjskich.

Na podstawie: ukrinform.ua, mil.in.ua,