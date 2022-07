Szef MSZ Ukrainy: rozmowy ws. eksportu zboża z Ukrainy na końcowym etapie

W Stambule trwają rozmowy w sprawie odblokowania eksportu ukraińskiego zboża przez porty na Morzu Czarnym.

W rozmowach biorą udział przedstawiciele Ukrainy, ROsji, Turcji i ONZ. Według szefa MSZ Ukrainy, Dmytro Kuleby, Ukraina jest gotowa eksportować zboża na rynek międzynarodowy, a rozmowy są w „końcowej fazie”.

„Oni chcą pokazać krajom Afryki i Azji, że chcą uwolnić ich od groźby niedostatku żywności. Faktycznie jednak, Rosja nie jest zainteresowana tym, aby Ukraina eksportowała, jako że wiedzą, że w takim wypadku będziemy zarabiać na rynku międzynarodowym, a to uczyni nas silniejszymi” – powiedział szef ukraińskiego MSZ.

W ostatnich dniach prezydent TUrcji Recep Erdogan przeprowadził rozmowy telefoniczne z prezydentami Ukrainy i Rosji w sprawie odblokowania dostaw. Udział przedstawicieli ONZ jest realizowany na wniosek strony ukraińskiej.

Równocześnie, dzięki odzyskaniu przez Ukrainę kontroli nad Wyspą Węży, do portów w Izmaile i Reni w delcie Dunaju zaczęły zawijać pierwsze statki, na które ładowane jest zboże. Obecnie trwa załadunek 16 jednostek (wg danych Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy), a w kolejce do załadunku czeka ok. 80 kolejnych jednostek.

