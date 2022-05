W Warszawie odbędzie się konferencja donorska na rzecz Ukrainy

W czwartek, 5 maja, na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się konferencja donorów na rzecz wsparcia Ukrainy.

Inicjatorami wydarzenia są premier RP Mateusz Morawiecki i premier Szwecji, Magdalena Andersson, a partnerami w jego organizacji – szefowie Rady Europejskiej Charles Michel i szefowa KE, Ursula von der Layen. Celem konferencji jest zbiór środków finansowych na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Według inicjatorów konferencji, konieczna jest pomoc wobec aktualnych wyzwań, ale również działania długoterminowe.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele państw i rządów, a także biznesu i międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Banku Światowego, MFW i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a także organów ONZ i Czerwonego Krzyża.

Kolejne podobne spotkania mają odbywać się regularnie w ciągu najbliższych miesięcy.

Dalsze wsparcie dla Ukrainy, w tym stworzenie nowego „planu Marshalla” dla Ukrainy zapowiedział przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel. „Według mnie, ta konferencja może stać się wstępem dla stworzenia nowego europejskiego planu Marshalla dla Ukrainy. Możemy teraz wysłać sygnał, że wspieramy Ukrainy tak mocno, na ile jest to możliwe” – powiedział Charles Michel w wywiadzie dla Ukraińskiej Prawdy, odnosząc się do planowanych obrad w Warszawie dodając, że obecnie potrzeba jest silna wola i koordynacja pomocy. „Cieszę się, że Polska razem ze Szwecją podjęły działania na rzecz przeprowadzenia takiej konferencji w Warszawie przy wsparciu moim i Komisji Europejskiej” – powiedział przewodniczący RE.

Według Charlesa Michela, aktualnie najważniejsza kwestia to pomoc humanitarna, kolejna – to pomoc finansowa środkami do budżetu, gwarancjami i kredytami, które pozwolą na wsparcie ukraińskiej gospodarki. Fundusze na te cele mają zostać zorganizowane w najbliższym czasie. „Cel to zbudowanie nowoczesnej, rozwijającej się ku przyszłości Ukrainy” – dodał przewodniczący Rady Europejskiej.

Na podstawie: pravda.com.ua,