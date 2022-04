Ukraina oczekuje nadania statusu kandydata do UE

O perspektywach członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej mowa była podczas rozmów w czasie spotkanie szefowej Komisji Europejskiej z prezydentem Ukrainy w Kijowie.

„Główna sprawa teraz – to abyśmy pozostali zjednoczeni. Nawet kiedy liderzy tych czy innych krajów hamują takie czy inne procesy, to narody wszystkich państw UE wychodzą na ulice i place. Ci ludzie są zjednoczeni z powodu Ukrainy. A co do Ukraińców – i ludzi Europy – mamy te same wartości” – powiedział Wołodymyr Zelensky po spotkaniu z Ursulą von der Layen i komisarzem ds. polityki zagranicznej UE, Josephem Borrellem, którzy przybyli z wizytą do Kijowa.

Wczoraj, tj. w piątek, 8 kwietnia 2022, delegacja UE przybyła do Buczy, gdzie jej członkowie zapoznali się z sytuacją w mieście, w którym doszło do masowych zbrodni popełnionych przez rosyjskich żołnierzy.

„Ukraina otrzymała ankietę dotyczącą członkostwa w UE. Zrobiliśmy już wielką pracę przygotowawczą, dlatego jesteśmy gotowi by działać szybko. Oczekujemy na otrzymanie statusu kandydata do UE w czerwcu” – powiedziała wicepremier ds. integracji europejskiej Ukrainy, Olga Stefaniszna dodając, że status ten jest częścią „zwycięstwa nad rosyjskim agresorem, który chciał zmienić demokratyczny kurs Ukrainy”. Odpowiednie dokumenty w ramach tzw. ankiety dotyczącej wstąpienia do UE zostały przekazane Ukrainie w piątek, 8 kwietnia. Według prezydenta Wołodymyra Zelenskiego, odpowiedzi mają zostać przesłane do Brukseli za tydzień, a Ukraina już przekazała UE ok. 70% wymaganych informacji.

Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w UE 28 lutego 2022, w 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję agresji.

Na podstawie: president.gov.ua, pravda.com.ua,