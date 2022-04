Ukraina ma strategię deokupacji całego terytorium zajętego przez Rosję

O planach działań w tym zakresie poinformował doradca prezydenta Ukrainy, Mychajło Podoliak

„Nie może być co do tego wątpliwości, że mamy strategię działania w celu deokupacji wszystkich miast i wiosek na południu Ukrainy. Po pierwsze, to armia. Krótko i jasno. Po drugie: ponad 90% ludzi mieszkających na okupowanych terenach jasno pokazują swoje proukraińskie nastawienie. Nie będzie więc żadnego zamrożenia konfliktu, nie będzie nawet tymczasowej okupacji ani żadnych sztucznych republik ludowych czy czegoś podobnego. Będzie tylko obwód chersoński Ukrainy” – powiedział Podoliak w rozmowie z Ukraińską Prawdą, podkreślając, że Ukraina nie zapomina o swoich obywatelach na obszarze zajętym przez Rosję.

Ponadto, według doradcy prezydenta Ukrainy, władze mają bieżące informacje na temat sytuacji na tym obszarze oraz na temat działań, jakie podejmowane są przez siły okupacyjne, w tym o działaniach mających na celu przeprowadzenie „fejkowego” referendum, analogicznego do tych, jakie miały miejsce na Krymie i Donbasie w 2014 roku.

Według przedstawicieli władz ukraińskich pozostających na okupowanych terenach, do takiego referendum w obwodzie chersońskim mogłoby dojść na początku maja.

Na podstawie: pravda.com.ua,