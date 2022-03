Rosyjski atak na Ukrainę – dzień piąty, stan na godzinę 23.00

W poniedziałek, 28 lutego 2022 rosyjska armia kontynuuje działania wojenne na terytorium Ukrainy. Coraz częściej celami ataków stają się cele cywilne.

Ostrzały rakietowe miały miejsce m.in. w Kijowie, gdzie pocisk z zestawu „Iskander” spadł na terenie m. Browary (wschodnie przedmieścia Kijowa). Łącznie, od początku wojny zanotowano ok. 180 odpaleń takich pocisków. Najprawdopodobniej część nich (również dzisiaj) udało się przechwycić i zniszczyć ukraińskim jednostkom obrony przeciwlotniczej. Siły rosyjskie straciły co najmniej jeden śmigłowiec Mi-35, zestrzelony w pobliżu Chersonia. Ponownie dużą skutecznością wykazały się ukraińskie drony TB-2, które zniszczyły m.in. wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych Buk-1M.

Rosyjskie jednostki nie przejęły kontroli nad żadnym z ukraińskich dużych miast: nadal toczą się walki w Mikołajowie, Chersoniu, Melitpolu, Mariupolu, Sumach, Ochtyrce, Czernihowie. W Charkowie rosyjska artyleria rakietowa ostrzeliwała kilkukrotnie dzielnice mieszkalne: ocenia się, że w wyniku tych ataków zginęło co najmniej 60 osób, a kilkaset zostało rannych. Ofiary cywilne zanotowano także w Mariupolu i innych miejscowościach wzdłuż linii rozgraniczenia: ich łączna liczba od początku wojny to co najmniej 350 osób. Pojawiły się także informacje o zniszczeniu znacznej liczby czołgów (być może nawet ponad 90 stuk) w pobliżu Sum – miał to być wynik ataku na rosyjską bazę polową, służącą do remontu lub tankowania pojazdów.

Nadal trwają walki na północny-zachód od Kijowa, m.in. w miastach Bucza i Irpień, gdzie w wyniku działań ukraińskiej artylerii po raz kolejny strona rosyjska odnotowała znaczne straty w ludziach i sprzęcie zmechanizowanym.

Straty rosyjskie są oceniane na ok. 5300 żołnierzy, ponad 800 pojazdów opancerzonych i ok. 200 czołgów, a także po ok. 30 samolotów i śmigłowców (według komunikatów strony ukraińskiej, które na bazie oficjalnych i nieoficjalnych doniesień należy uznać za bliskie realiom). Nadal powszechne są przypadki porzucania (często w pełni sprawnego) sprzętu wojskowego przez rosyjskich żołnierzy.

W ramach dostaw broni na Ukrainę ma trafić ok. 70 samolotów myśliwskich typu MiG-29 oraz szturmowych Su-25 – w tym z Polski, Bułgarii i Słowacji.

Dariusz Materniak