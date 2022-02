Prezydenci USA i Ukrainy przeprowadzili rozmowę telefoniczną

Joe Biden i Wołodymyr Zelensky omówili kwestie aktualnego kryzysu wokół rosyjskiej koncentracji wojsk.

„Zatrzymamy jakąkolwiek eskalację w stronę Ukrainy. Stolica Ukrainy, Kijów, inne miasta naszego kraju – Charków, Lwów, Dniepr i Odessa – są bezpieczne pod naszą ochroną” – napisał w oświadczeniu po rozmowie Wołodymyr Zelensky. Dodał, że Ukraina jest wdzięczna USA i innym partnerom za wsparcie, jakie trafiło do tej pory do Kijowa.

Prezydenci potwierdzili zbieżność stanowisk co do konieczności kontynuowania dalszych działań dyplomatycznych w celu odblokowania procesu pokojowego i powrotu stabilizacji. Prezydent Ukrainy podkreślił, że Kijów dąży do pokojowego uregulowania konfliktu.

Podczas rozmowy mowa była także o wsparciu dla Ukrainy w sferze gospodarki i energetyki. Wołodymyr Zelensky zaprosił także Joe Bidena do odwiedzenia Kijowa w najbliższym czasie.

14 lutego 2022 w Radzie Najwyższej Ukrainy ma odbyć się zamknięte posiedzenie, którym będzie kierował sekretarz RNBO, Ołeksandr Daniłow. Jej tematem będzie omówienie aktualnej sytuacji w sferze bezpieczeństwa, a udział mają wziąć kierownictwo parlamentu, przedstawiciele frakcji i grup parlamentarnych, członkowie komitetów zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i polityki zagranicznej.

Na podstawie: president.gov.ua, pravda.com.ua,