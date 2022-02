Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy spotkali się w Kijowie

Spotkanie odbyło się w formule Trójkąta Lubelskiego.

„Jesteście naszymi wielkimi przyjaciółmi (…) Polska i Litwa to partnerzy, którzy pokazują wsparcie dla Ukrainy i słowem i czynem. Chcemy podziękować za to wsparcie” – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelensky. Dodał, że ważnym sygnałem dla obywateli Ukrainy jest to, że placówki dyplomatyczne tych państw nadal pracują w swoich stałych siedzibach.

Wołodymyr Zelensky podziękował także za wsparcie Polski i Litwy w związku z działaniami Rosji wobec republik na Donbasie, jak również za działania sankcyjne wprowadzone przez UE, USA i Kanadę, w tym dotyczące wstrzymania certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. „Europejskie bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od naszego” – dodał Zelensky, wskazując także na znaczenie działań OBWE i polskiego przewodnictwa w tej organizacji.

„Dziś wspólnie z prezydentem Litwy przybywamy do Kijowa na znak solidarności, z zaprzyjaźnionym narodem i państwem, które stoi w obliczu kryzysu i groźby rosyjskiej agresji (…) konsultujemy się w myśl zasady „nic o Ukrainie bez Ukrainy” w trudnym dla nich i dla nas czasie” – powiedział Andrzej Duda, dodając, że Rosja stanowi zagrożenie dla Ukrainy. „Apelujemy do Rosji o pokój i spokój, wiemy, że wielu Rosjan nie chce wojny i nie chce walczyć, chcą budować swoją przyszłość” – dodał Andrzej Duda, wskazując, że jest to czas wielkiego testu dla jedności i solidarności UE i NATO.

„Wzywamy Rosję do deeskalacji i wycofania sił wojskowych spod granic Ukrainy” – podkreślił Andrzej Duda. „Ukraina zasługuje na otrzymanie statusu kandydata do Unii Europejskiej” – powiedział Andrzej Duda.

„Dziś Rosja przekroczyła kolejną czerwoną linię – Donieck i Ługańsk zawsze będą częścią Ukrainy (…) Ukraina nie zostanie sama, możecie liczyć na pełne poparcie Litwy. Nastał czas, by zacząć działać: cieszę się, że Unia Europejska jest zjednoczona wobec działań Rosji” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nauseda, który dodał, że żadne państwo nie ma prawa niszczyć suwerenności innego, a siła i zagrożenie wojskowe nie mogą być czynnikiem decydującym.

Na podstawie: prezydent.pl, president.gov.ua, tvn24.pl