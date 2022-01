Wielka Brytania dostarczy Ukrainie broń wobec zagrożenia rosyjską inwazją

Decyzja ta jest związana z rosyjską koncentracją wojsk w pobliżu granic Ukrainy.

„Podjęliśmy decyzję aby wyposażyć Ukrainę w lekki sprzęt przeciwpancerny” – powiedział sekretarz obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace.

Dwa brytyjskie samoloty transportowe C-17 dotarły już na Ukrainę. Prawdopodobnie zawierają one pierwsze dostawy pocisków, a także przewożą personel wojskowy, który ma przeprowadzić szkolenia dla strony ukraińskiej. Co istotne, obie maszyny musiały ominąć przestrzeń powietrzną Niemiec, które odmówiły sprzedaży broni Ukrainie oraz nie zgodziły się na tranzyt przez swoje terytorium (choć według samych władz RFN wynika to nie z niechęci, a z procedur dotyczących tranzytu uzbrojenia – co potwierdzają także komentarze ekspertów).

Także dzisiaj, 17 stycznia 2022 roku władze Danii podjęły decyzję o przeznaczeniu sumy 22 mln euro na wsparcie sektora bezpieczeństwa Ukrainy, o czym poinformował szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kuleba. „Jestem wdzięczny mojemu koledze, Jeppe Kofodowi za jego wizytę na Donbasie, która świadczy o solidarności Danii wobec zagrożenia ze strony Rosji. Bardzo doceniamy decyzję o przekazaniu 22 mln euro na wzmocnienie bezpieczeństwa Ukrainy” – napisał szef MSZ Ukrainy na twitterze.

Ze wspomnianych 22 mln euro 10,75 mln ma pochodzić ze środków MSZ Danii, a 11,3 – Ministerstwa Obrony Danii. Wcześniej, w latach 2018-21 Dania przekazała Ukrainie 16,1 mln euro na cele związane z bezpieczeństwem.

Na podstawie: reuters.com, ukrinform.ua,