Przedstawiciel UE Josep Borrell odwiedził Donbas

Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell stwierdził, że kryzys na wschodzie Ukrainy pogłębia się, co powoduje kolejne straty.

„Ta wizyta odbyła się we właściwym momencie. Dlatego, że sytuacja geopolityczna zmienia się bardzo szybko, a konflikt na granicach Ukrainy ma tendencję do pogłębiania się. W ciągu kolejnych dni spotkają się ministrowie spraw zagranicznych oraz obrony krajów UE, rozpoczną się rozmowy pomiędzy Rosją, USA i NATO. Dla mnie jest to krytycznie ważny moment, by odwiedzić tą część Ukrainy” – powiedział Borrell podczas konferencji prasowej w czasie wizyty na Ukrainie, która odbyła się w dniach 4-6 stycznia 2022 roku. Dodał, że wobec tempa zachodzących zmian konieczna jest ścisła koordynacja działań pomiędzy partnerami, tak, aby było możliwe rozwiązanie obecnego kryzysu.

„Jestem pod wrażeniem pracy wielu ludzi, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i przede wszystkim władz Ukrainy, która ma na celu polepszenie dostępu podstawowych usług, możliwości rozwiązywania kwestii administracyjnych i odwiedzenia rodzin po obu stronach linii rozgraniczenia” – powiedział przedstawiciel UE podczas wizyty. Podkreślił również, że UE pozostaje perspektywicznym partnerem Ukrainy, a działania i współpraca realizowane w ramach umowy stowarzyszeniowej Ukrainy i UE są bezprecedensowe w skali relacji UE z innymi państwami.

„Jeśli Rosja chce rozmawiać, powinien to być zorganizowany dialog. To nie byłby dobry pomysł – zrezygnować z dialogu, który proponuje Rosja. Ale jeśli Rosja chce rozmawiać o bezpieczeństwie w Europie, również mieszkańcy Europy powinni w tych rozmowach uczestniczyć” – podkreśli Josep Borrell.

Sytuacja na wschodzie Ukrainy i zmniejszanie ryzyk oraz napięć wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej były także tematem rozmowy pomiędzy ministrem obrony Federacji Rosyjskiej Siergiejem Szojgu, a sekretarzem obrony USA, Llyodem George’m.

Na podstawie: ukrinform.ua,