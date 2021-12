Szef RNBO: Rosja utrzymuje koncentrację swoich wojsk w pobliżu Ukrainy

Według Ołeksija Daniłowa, w pobliżu granic Ukrainy znajduje się ok. 122 tys. rosyjskich żołnierzy

„To, co dotyczy bezpośredniej liczby wojsk – na dzisiaj, to, co widzimy, to 122 tys. żołnierzy znajdujących się w odległości do 200 km i 143,5 tys. żołnierzy w odległości do 400 km od granic Ukrainy” – powiedział Daniłow podczas briefingu prasowego w środę, 22 grudnia 2021 roku. Dodał, że sytuacja od 2014 roku nigdy nie była całkiem spokojna, ale prezydent i wyższe kierownictwo wojskowe mają sytuację pod kontrolą. „W razie zaostrzenia – a może to mieć miejsce z dnia na dzień – będziemy o tym widzieli wcześniej” – zapewnił szef Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy.

Ołeksij Daniłow dodał, że 1 stycznia wejdzie w życie ustawa „O podstawach narodowego sprzeciwu”, która ma ułatwić działania na wypadek zbrojnej agresji na Ukrainę.

Dzień wcześniej, 21 grudnia 2021 roku, minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu ogłosił, że na Donbasie ma przebywać „120 amerykańskich najemników, którzy mają przygotowywać prowokację z wykorzystaniem broni chemicznej”. Stany Zjednoczone zaprzeczyły jakoby takie doniesienia miały związek z rzeczywistością, a MSZ Ukrainy stwierdził, że w związku z takimi informacjami strony rosyjskiej, należy spodziewać się prowokacji rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy.

