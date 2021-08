USA wzywają Ukrainę do rzetelnego śledztwa ws. śmierci białoruskiego aktywisty

Ciało obywatela Białorusi, Witalija Sziszowa, znaleziono w Kijowie, 3 sierpnia rano.

Zaginięcie W. Sziszowa, lidera organizacji „Dom Białoruski”, zgłoszone zostało 2 sierpnia. Dzień później, 3 sierpnia rano, jego wiszące na drzewie ciało zostało znalezione w jednym z parków w stolicy Ukrainy, w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Ukraińska Policja prowadzi śledztwo z artykułu o zabójstwo (art. 115 KK Ukrainy) i zapowiada rozpatrzenie różnych wersji wydarzeń, w tym morderstwa upozorowanego na samobójstwo przez powieszenie.

„Ukraina zrobi wszystko co możliwe, by wyjaśnić tę sprawę: ważne, by ujawnić całą prawdę o tej tragicznej śmierci” – powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba.

Z kolei ambasada USA w Kijowie opublikowała na swoim koncie na Twitterze apel o „pełne i rzetelne śledztwo w sprawie przyczyn i okoliczności tej tragicznej śmierci”.

Zdaniem osób bliskich zmarłego, jest nieprawdopodobne by jego śmierć mogła być skutkiem samobójstwa. Wiadomo, że W. Sziszow wyjechał z Białorusi na Ukrainę wobec prześladowań ze strony władz w Mińsku.

Na podstawie: ukrinform.ua,