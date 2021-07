Na Ukrainie rozpoczęły się ćwiczenia „Three Swords 21”

W poniedziałek, 19 lipca 2021 roku, na poligonie w Jaworowie koło Lwowa odbyła się ceremonia otwarcia ćwiczeń „Three Swords 21” (pol. „Trzy miecze”). Wezmą w nich udział żołnierze z Polski, Ukrainy, Litwy oraz USA. Ćwiczeniem dowodzi sztab Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej LITPOLUKRBRIG.

Ćwiczenia potrwają do 31 lipca. Bierze w nich udział 1200 żołnierzy z czterech państw i 200 pojazdów różnych typów. W ciągu ostatnich kilku dni na Ukrainę dotarły ćwiczące pododdziały z Polski i Litwy, z jednostek afiliowanych do działań w ramach LITPOLUKRBRIG (jednostka ze strony ukraińskiej, 80 Brygada Powietrznodesantowa, stacjonuje we Lwowie; ze strony polskiej do działań w ramach LITPOLUKRBRIG afiliowana jest 19 Brygada Zmechanizowana, a z Litewskiej – batalion Ułanów im. Księżnej Biruty).

Faza poligonowa ćwiczeń będzie obejmować m.in. realizację zadań z wykorzystaniem pojazdów opancerzonych, śmigłowców i strzelania z różnych typów broni.

Docelowo, ćwiczenia mają odbywać się co dwa lata w celu sprawdzenia zdolności dowództwa LITPOLUKRBRIG do kierowania działaniami podległych, afiliowanych jednostek wojskowych.

Na podstawie: armyinform.ua, litpolukrbrig.wp.mil.pl,