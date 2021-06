Kijów po spotkaniu Biden-Putin: doceniamy wsparcie dla Ukrainy

Według doradcy prezydenta Ukrainy Mychajło Podoliaka, spotkanie liderów USA i Rosji 16 czerwca 2021 roku w Genewie potwierdziło aktualny stan relacji międzynarodowych.

„Podkreślono, że pomiędzy oboma krajami jest wielka różnica, ale globalne bezpieczeństwo wymaga dialogu. Kluczowe tematy, według mnie, omówiono jedynie w formule ogólnej. Dlatego trzeba czekać rozwoju rozmów” – powiedział doradca prezydenta Zelenskiego. Dodał, że w jego ocenie Ameryka wraca do głębszej współpracy z sojusznikami europejskimi i wskazuje potencjalne skutki agresji Rosji przeciwko sojusznikom i partnerom Stanów Zjednoczonych.

„Prezydent Biden jasno podkreślił wsparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Wspomniał także o porozumieniach mińskich i konieczności intensyfikacji działań dyplomatycznych dla ich realizacji (…) nie wprost, ale można mówić o potrzebie ich modernizacji. Aktywizowaliśmy nasze działania na wszystkich poziomach jeśli chodzi o Mińsk, słowa Bidena są dla nas faktycznym wsparcie” – powiedział M. Podoliak.

W podobnym tonie sformułowano wnioski ze szczytu UE w odniesieniu do relacji z Rosją: „UE wspiera działania w ramach formatu normandzkiego, Trójstronnej Grupy Kontaktowej i OBWE (…) najbardziej niepokoi to, że rosyjskie władze nadal starają się przedstawić siebie jako pośrednika, a nie uczestnika konfliktu i domagają się rozmów bezpośrednio pomiędzy Kijowem a tak zwanymi „republikami”, co przeczy porozumieniom z Mińska”.

Na podstawie: ukrinform.ua,