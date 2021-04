Spotkanie Zelensky-Erdogan: Turcja gotowa włączyć się w proces pokojowy na wschodzie Ukrainy

Wołodymyr Zelensky spotkał się z Recepem Erdoganem w czasie wizyty w Turcji 10 kwietnia 2021 roku. Sytuacja na wschodzie Ukrainy była jednym z głównych tematów rozmów.

„Wymieniliśmy poglądy dotyczące sytuacji na wschodzie Ukrainy. Jesteśmy przekonani, że jej rozwiązanie powinno odbyć się w sposób pokojowy, w ramach prawa międzynarodowego, z poszanowaniem integralności terytorialnej Ukrainy. Opowiadamy się za deeskalacją napięcia które widzimy, wykonaniem zapisów porozumień z Mińska. Jesteśmy gotowi udzielić wsparcia w tym procesie” – powiedział prezydent Turcji podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Wołodymyrem Zelenskym. Dodał, że w jego ocenie misja OBWE powinna kontynuować swoją działalność na Donbasie.

„Wizja Kijowa i Ankary jest zbieżna co do tych samych zagrożeń jak i co do szlaków reagowania na te zagrożenia” – stwierdził z kolei prezydent Wołodymyr Zelensky. Podkreślił także, że partnerstwo Turcji i Ukrainy rozwinęło się z punktowej współpracy do dużych rozmiarów i nadal ma możliwości pogłębienia.

W składzie ukraińskiej delegacji znaleźli się także ministrowie spraw zagranicznych Dmytro Kuleba i obrony Jurij Taran, minister ds. energetyki Jurij Witrenko oraz minister gospodarki, handlu i rolnictwa, Timofij Miłowanow.

Turcja i Ukraina podpisały w ostatnich miesiącach szereg porozumień dotyczących współpracy m.in. w sferze wojskowej. Zakładają one m.in. zakup przez Ukrainę tureckich samolotów bezzałogowych Bayraktar TB-2, a przez Turcję – silników lotniczych produkowanych przez Motor-Sicz. Ukraina planuje także zakup w Turcji okrętów wojennych.

Na podstawie: ukrinform.ua,