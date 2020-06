USA sprzedadzą Ukrainie sprzęt wojskowy za 600 mln dolarów

W ramach pakietu pomoc wojskowej strona ukraińska ma otrzymać m.in. kutry patrolowe typu Mark VI (16 sztuk, na zdj.), radary i systemy identyfikacji.

Poza sprzedażą systemów uzbrojenia, które według amerykańskiej Agencji ds. Współpracy w zakresie Uzbrojenia (ang. Defense Security Cooperation Agency) mają służyć ochronie ukraińskich wód terytorialnych, USA udzielą również Siłom Zbrojnym Ukrainy pomocy w zakresie obsługi technicznej i szkolenia personelu w zakresie wykorzystania otrzymanego sprzętu.

W ostatnich dniach Zarząd ds. współpracy wojskowej ambasady USA w Kijowie otrzymał dostawę sprzętu o wartości 60 mln dolarów. Ma on trafić do jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W ramach tej dostawy znalazły się m.in. pociski przeciwpancerne „Javelin”, amunicja, radiostacje. Dostawa pocisków Javelin to efekt realizacji kontraktu z października zeszłego roku, zakładającego zakup przez Ukrainę 150 rakiet tego typu.

Ponadto, 17 czerwca 2020 roku miały miejsce finalne próby pocisków rakietowych kompleksu R-360 „Neptun”. Pocisk z głowicą bojową trafił w cel nawodny na poligonie w pobliżu Odessy. Zestawy „Neptun” mają zostać w najbliższym czasie wdrożone do seryjnej produkcji.

Na podstawie: mil.in.ua, pravda.com.ua,