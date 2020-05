Minister ochrony zdrowia Ukrainy: powstanie służba przeciwepidemiczna

Maksym Stepanow zapowiedział stworzenie służby przeciwepidemicznej w składzie Ministerstwa Ochrony Zdrowia.

„Rozważamy stworzenie służby przeciwepidemicznej w ramach Ministerstwa Ochrony Zdrowia, tak, by miała ona funkcjonalne możliwości prowadzenia wszystkich działań, w tym także kontroli epidemiologicznej, reagowania odpowiednio do sytuacji siłami fachowego personelu, który powinien być włączony do tej służby” – powiedział minister podczas konferencji prasowej.

Wcześniej funkcjonująca Państwowa Służba Sanitarno-Epidemiologiczna została zlikwidowana decyzją Gabinetu Ministrów Ukrainy w 2017 roku, a jej kompetencje przejęły inne organy MOZ.

Do 28 maja na Ukrainie zanotowano 22382 przypadki zachorowania na COVID-19, z czego 477 w ciągu ostatniej doby. 669 osób zmarło. Według przedstawicieli ukraińskich władz rozwój epidemii został w znacznym stopniu opanowany, co pozwala na anulowanie części zakazów i ograniczeń, m.in. dotyczących transportu: wznowiona została możliwość zakupu biletów na pociągi dalekobieżne, w tym Interciti+, kursujące pomiędzy największymi miastami Ukrainy.

