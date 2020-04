Ukraiński An-225 wylądował w Warszawie

An-225 „Mrija” (ukr. „Marzenie”) przywiózł do stolicy Polski ładunek sprzętu medycznego z Chin. To ok. 95 ton masek, przyłbic i kombinezonów ochronnych, które trafią do służb medycznych w Polsce w związku z epidemią COVID-19.

To pierwsze komercyjny lot maszyny po półtorarocznej przerwie związanej z modernizacją awioniki. Samolot pokonał trasę z Kijowa do Chin z międzylądowaniem w Kazachstanie, a następnie z powrotem – z Chin do Warszawy, również z postojem w Ałmaty. Na lotnisku w Warszawie wylądował kilka minut przed 10.00.

„Mamy do czynienia z sytuacją dużych niedoborów sprzętu na całym świecie. O taki transport starało się kilka państw. To, że samolot mógł przylecieć do Polski, ten największy samolot transportowy świata, poprzedziły też długie godziny negocjacji, a wcześniej długie dni rozmów” – powiedział premier Mateusz Morawiecki po

An-225 to największy samolot transportowy na świecie. Ma długość 84 i rozpiętość skrzydeł 88,4m. Jest napędzany sześcioma silnikami odrzutowymi. Swój pierwszy lot odbył w 1988 roku. Maksymalna masa startowa maszyny to 680 ton, a ładunku – 250 ton. Został zaprojektowany w celu przenoszenia radzieckiego promu kosmicznego „Buran”, jednak po zakończeniu tego programu przez kilka lat nie był użytkowany. Ponownie do eksploatacji trafił w 2001 roku, już w barwach ukraińskich linii Antonov Airlines, specjalizujących się w transporcie dużych ładunków (spółka posiada m.in. 7 maszyn typu An-124 „Rusłan” i jedną typu An-22).

