Linia kolejowa z Lwowa do granicy z Polską powstanie w 2021 roku

Budowa linii kolejowej do granicy z Polską będzie kosztować 20,8 mln dolarów – wynika z dokumentacji opublikowanej przez Gabinet Ministrów Ukrainy 26 stycznia br.

Według ocen ukraińskich władz, budowa odcinka torowiska o tzw. europejskim rozstawie powinna zakończyć się najpóźniej w przyszłym roku. Będzie z niej korzystać ok. 630 tysięcy pasażerów rocznie.

Nowy odcinek torów ma prowadzić od położonej we Lwowie stacji Skniliw do przejścia granicznego na granicy z Polską zlokalizowanego w Mościskach. Dzięki inwestycji powinno udać się zwiększyć liczbę połączeń kolejowych pomiędzy Polską a Ukrainą, jak również skrócić czas podróży i zwiększyć dostęp europejskich firm przewozowych do ukraińskiego rynku kolejowego.

Na podstawie: zaxid.net