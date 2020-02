Ukraina ewakuowała swoich obywateli z Wuhan

Samolot z obywatelami Ukrainy i kilku innych państw wylądował na lotnisku w Charkowie. Rejs zrealizował samolot linii SkyUp.

Rankiem, 20 lutego, samolot wylądował na lotnisku w Kijowie, gdzie został dotankowany. Na pokładzie znajdowało się 45 obywateli Ukrainy i 27 innych państw oraz lekarze i personel pomocniczy.

Według informacji przedstawicieli władz, wszyscy pasażerowie samolotu są zdrowi, mimo tego, procedury związane z przyjęciem maszyny oraz pasażerów są realizowane zgodnie z zaostrzonymi normami sanitarno-epidemiologicznymi, podobnie jak miało to miejsce w Polsce i innych krajach, które realizowały podobne rejsy.

Ewakuowani mają zostać przewiezieni autobusami do obwodu połtawskiego, gdzie w centrum medycznym Gwardii Narodowej Ukrainy „Nowe Sanżary” będzie odbywać się kwarantanna, która potrwa 14 dni.

Również w godzinach porannych w miejscowości znajdującej się w pobliżu centrum medycznego doszło do protestów lokalnych mieszkańców, sprzeciwiających się umieszczeniu ewakuowanych we wspomnianym ośrodku. Doszło m.in. do przepychanek z funkcjonariuszami Policji i NGU.

Na podstawie: pravda.com.ua,