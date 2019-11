Partia „Hołos”: Ukraina powinna wyjść z porozumień mińskich i zamrozić konflikt na Donbasie

Według partii „Hołos” strona ukraińska nie powinna uczestniczyć w realizacji porozumień z Mińska i dążyć do zamrożenia konfliktu zbrojnego na Donbasie. Oświadczenie w tej sprawie znalazło się na stronie partii na portalu Facebook.

„Jedyny efektywny szlak działania na dzisiaj to wyjście z porozumień mińskich i zamrożenie sytuacji oraz wzmocnienie własnych pozycji. Walczymy na dwa fronty – z Rosją na zewnętrznym, z korupcją, słabą gospodarką i nieefektywnością instytucji państwowych na wewnętrznym. Jak na razie powrót Krymu i Donbasu na warunkach do przyjęcia dla Ukrainy nie jest możliwy (…) musimy przygotowywać się do sytuacji, gdy deokupacja stanie się możliwa” – napisano w oświadczeniu.

Według „Hołosu”, udział prezydenta Ukrainy w spotkaniu w formacie normandzkim przy obecnych uwarunkowaniach może przynieść jedynie „grupowe zdjęcie i zmuszenie Ukrainy do pokoju na warunkach Moskwy, z wyborami bez kontroli nad granicą, bo tak zapisano w porozumieniach z Mińska”.

Według przedstawicieli ukraińskiej dyplomacji spotkanie prezydentów w formancie normandzkim może odbyć się jeszcze w listopadzie. Wcześniej wskazywano terminy we wrześniu i październiku, żaden z nich nie doszedł jednak do skutku.

Na podstawie: pravda.com.ua,