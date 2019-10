Zelensky: wycofanie wojsk tylko po wstrzymaniu ognia na co najmniej 7 dni

Prezydent Ukrainy podczas spotkania z dziennikarzami 10 października stwierdził, że wycofanie wojsk w pobliżu miejscowości Zołote i Petriwske będzie realizowane równolegle z analogicznymi działaniami sił prorosyjskich, pod warunkiem pełnego wstrzymania ostrzału na co najmniej tydzień.

Według prezydenta Ukrainy, tego reżimu udało się dotrzymać w Stanicy Ługańskiej, dlatego na tym odcinku miało miejsce wycofanie wojsk. Podobne warunki muszą być spełnione dla pozostałych odcinków gdzie miałoby dojść do podobnych działań.

„Chodzi o dwa odcinki – Petriwske i Zołote. Nie ma takiego scenariuszu, w którym (wycofanie odbędzie się – przyp. polukr.net) w Zołote, a potem Petriwske. Powiedzieliśmy, że jesteśmy gotowi (do wycofania wojsk) w dwóch punktach. Dlatego nie wycofujemy, bo w Zołotym były wypadki ostrzału” – powiedział Zelensky.

Ponadto, prezydent Ukrainy stwierdził, że rosyjskie władze powinny zmienić swoją retorykę wobec Ukrainy, także w kwestii wojny na Donbasie. „Telefonowałem do prezydenta FR Władimira Putina (…) bo faktycznie chcę zakończyć wojnę. Obydwie strony powinny chcieć zakończenia wojny (…) (Rosja) powinna przestać mówić „nas tam nie ma, to wasz wewnętrzny konflikt, sami go rozwiązujcie” – powiedział Wołodymyr Zelensky.

Na podstawie: pravda.com.ua,